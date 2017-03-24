Вышел трейлер черной комедии про ввергнувшие город в хаос рекламные щиты

Компания Fox Searchlight Pictures опубликовала на своем YouTube-канале промо-ролик черной комедии «Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури» (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri). В фильме режиссера Мартина МакДонаха, снявшего «Залечь на дно в Брюгге» и «Семь психопатов», рассказывается о женщине (Фрэнсис МакДорманд), которая использует три придорожных рекламных щита, чтобы заставить местную полицию расследовать убийство ее дочери.

В картине также сыграли Вуди Харрельсон, Сэм Рокуэлл, Калеб Ландри Джонс и Питер Динклейдж. Премьера намечена на 2017 год.