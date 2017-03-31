Warner Bros. снимет женскую версию «Бэтмена»

Кинокомпания Warner Bros. запустила в производство фильм «Бэтгерл» (Batgirl) о супергероине из вселенной «Бэтмена». Об этом сообщает NME.

Режиссером, сценаристом и продюсером ленты выступит Джосс Уидон, снявший такие картины, как «Мстители», «Мстители: Эра Альтрона» и мини-сериал «Музыкальный блог Доктора Ужасного» с Нилом Патриком Харрисом. Уидон также написал сценарий мультфильма «История игрушек» и черной комедии «Хижина в лесу».

Актерский состав фильма пока не раскрывается. Отмечается, что в «Бэтгерл» появятся другие персонажи из вселенной «Бэтмена».

Под псевдонимом Бэтгерл в комиксах DC появлялись несколько супергероинь. В некоторых версиях история персонажей повторяла историю Бэтмена, в других Бэтгерл выступала напарницей супергероя. Персонаж появлялся в фильме 1997 года «Бэтмен и Робин» с Джорджем Клуни, Арнольдом Шварценеггером и Умой Турман. Тогда Бэтгерл сыграла актриса Алисия Сильверстоун.