Вышел новый русскоязычный трейлер «Чудо-женщины»

Киностудия Warner Bros. опубликовала на своем YouTube-канале новый русскоязычный трейлер супергеройского боевика «Чудо-женщина». Фильм режиссера Пэтти Дженкинс выйдет на экраны 1 июня.

В картине рассказывается история принцессы амазонок Дианы, которую играет Галь Гадот. Главная героиня уплывает с изолированного от внешнего мира острова, становится Чудо-женщиной и оказывается втянута в события Первой мировой войны. В ленте также снялись Крис Пайн, Робин Райт, Конни Нильсен и Юэн Бремнер.

Чудо-женщина — один из персонажей комиксов DC. В кино супергероиня впервые появилась в фильме «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», где ее также сыграла Гадот.