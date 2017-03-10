Вышел трейлер продолжения «Лучше звоните Солу»

Видео: Lucio Alessandri / YouTube

В сети появился проморолик третьего сезона сериала «Лучше звоните Солу» (Better Call Saul), спин-оффа «Во все тяжкие» (Breaking Bad). Первый эпизод выйдет 10 апреля. В новом сезоне появится персонаж из «Во все тяжкие» Гус Фринг (Джанкарло Эспозито), наркобарон и владелец сети фастфуд-ресторанов Los Pollos Hermanos.

Главный герой «Лучше звоните Солу» — мелкий адвокат Сол Гудман (Боб Оденкерк). Сериал показывает его жизнь за шесть лет до его участия в событиях оригинальной картины. Режиссером спин-оффа выступает создатель «Во все тяжкие» Винс Гиллиган.