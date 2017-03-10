Актер «Игры престолов» пообещал фанатам грандиозный седьмой сезон

Британский актер Кит Харингтон, исполняющий роль Джона Сноу в «Игре престолов», рассказал, что седьмой сезон сериала будет грандиознее предыдущих. Об этом сообщает ABC News.

«В этом сезоне меньше эпизодов, так что создатели потратили больше денег на каждую серию. Поэтому их качество выросло», — объяснил Харингтон.

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По словам актера, он надеется, что «Игра престолов» завершится «с большим шумом».

9 марта создатели сериала анонсировали в Twitter дату премьеры седьмого сезона. Она состоится 16 июля. Пост сопровождался официальным тизером.

— Game Of Thrones (@GameOfThrones) 09 марта 2017, 20:12

Фэнтези-сериал «Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года и получил за это время 10 номинаций на премию «Эмми». Его литературной основой стала серия книг Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Седьмая часть саги станет предпоследней. Съемки финального сезона начнутся в сентябре.