Актер из «Игры престолов» раскрыл дату выхода седьмого сезона

Ирландский актер Лиам Каннингем, исполняющий роль Давоса Сиворта в фантастическом сериале «Игра престолов», объявил о переносе премьеры седьмого сезона. Об этом сообщает Daily Express в среду, 1 марта.

«Я разочаровываю людей по всему миру, сообщая, что он (новый сезон — прим. «Ленты.ру») должен был выйти в апреле», — отметил Каннингем. Он добавил, что премьера намечена на июль.

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«Плохие новости в том, что выйдет только семь эпизодов, а съемки финального сезона начнутся в сентябре», — подчеркнул актер.

В январе сайт IMDb опубликовал дату премьеры седьмого сезона «Игры престолов». Информация впоследствии была удалена. Первая серия, по данным IMDb, должна выйти 25 июня.

Фэнтези-сериал «Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. На счету шоу 10 номинаций на премию «Эмми». Его литературной основой стала серия книг Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени».