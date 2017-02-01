Фанаты назвали наиболее вероятных жертв седьмого сезона «Игры престолов»

Работники сайта Sports Betting Experts опросили 10 тысяч поклонников телесериала «Игра престолов» и составили рейтинг персонажей, которые, по мнению зрителей, погибнут в седьмом сезоне проекта. Результаты опубликовало издание Entertainment Weekly, являющееся партнером Sports Betting Experts.

Первое место в списке занял Теон Грейджой. Этому герою предрекли гибель 14 процентов опрошенных. На втором месте Мелисандра (восемь процентов). Третье место у Давоса Сиворта, четвертое — у Джораха Мормонта.

Материалы по теме Гори все огнем Почему мы продолжаем смотреть «Игру престолов»

Кроме того, среди претендентов на выбывание из сериала оказались Джейме и Серсея Ланнистеры, а также Эурон Грейджой.

Ожидается, что первый эпизод седьмого сезона сериала выйдет на экраны 25 июня. Новый сезон станет предпоследним в «Игре престолов» и будет состоять из шести эпизодов.

«Игра престолов» — американский фэнтези-сериал, который выходит с 2011 года на канале HBO. На счету шоу 10 номинаций на премию «Эмми». Его литературной основой стала серия книг Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени».