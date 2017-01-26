Дата выхода нового сезона «Игры престолов» утекла в сеть

Кинокаталог IMDb опубликовал список эпизодов и дату премьеры седьмого сезона «Игры престолов». Информация впоследствии была удалена с сайта, сообщает The Independent.

Как отмечает издание, первая серия выйдет на экраны 25 июня. Новый сезон будет состоять из шести эпизодов.

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Ранее в январе сообщалось, что в продолжении сериала появится один из умерших персонажей, лорд Уолдер Фрей. В новой «Игре престолов» также снялся ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор. Он сыграл немого моряка на пиратском корабле «Тишина».

Съемки восьмого, заключительного сезона фэнтези-сериала начнутся в сентябре.

«Игра престолов» — американский фэнтези-сериал, который выходит с 2011 года на канале HBO. На счету шоу 10 номинаций на премию «Эмми». Его литературной основой стала серия книг Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени».