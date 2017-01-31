Конор Макгрегор опроверг свое участие в «Игре престолов»

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор заявил, что не снимается в фэнтезийном сериале «Игра престолов» и никогда не общался с его создателями. Об этом сообщает портал Entertainment Weekly.

Макгрегор призвал не верить слухам. Он отметил, что руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) однажды предложило ему съемки в этом телесериале. Это произошло в раздевалке после боя. «Я весь помятый, хромой, я бил по коленям противника на протяжении 25 минут, у меня ноги отваливаются, и тут мне пытаются предложить роль в "Игре престолов"», — рассказал ирландец, подчеркнув, что отказался участвовать в проекте.

По словам Макгрегора, это был единственный раз, когда он слышал о проекте. «Я никогда не встречался ни с кем из "Игры престолов", и теперь я снимаюсь в игре, черт возьми, престолов», — возмутился боец.

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Слухи об участии Макгрегора в фэнтезийном сериале появились в начале декабря 2016 года. Глава UFC Дэйна Уайт подтвердил эту информацию. Позже фансайт Watchers on the Wall со ссылкой на источник назвал роль ирландца в «Игре престолов». По данным издания, боец должен был исполнить эпизодическую роль немого моряка на пиратском корабле «Тишина».

«Игра престолов» — американский фэнтези-сериал, который выходит с 2011 года на канале HBO. В 2017-м выйдет седьмой, предпоследний сезон эпопеи. На счету шоу десять номинаций на премию «Эмми». Его литературной основой стала серия книг Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени».