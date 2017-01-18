Ким Кардашьян появится в женской версии «Друзей Оушена»

Американская телезвезда Ким Кардашьян и ее сестра модель Кендалл Дженнер сыграли самих себя в картине «Восемь подруг Оушена», который выйдет на экраны в 2018 году. Об этом в среду, 18 января, сообщает NME.

По информации издания, сестры были замечены на съемочной площадке в Нью-Йорке накануне.

В центре сюжета окажется сцена ограбления, аналогичная тому, что случилось с Кардашьян в октябре в Париже.

Лента станет женской версией популярной криминальной комедии «Одиннадцать друзей Оушена». Главные роли в ней исполнят Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Энн Хэтэуэй, Хелена Бонэм Картер, Дакота Фэннинг и Рианна.

Фильм выйдет в прокат 8 июня 2018 года. Продюсером стал Джордж Клуни, снявшийся в первой ленте и двух ее продолжениях. Режиссером выступает Гэри Росс, ранее работавший над картиной «Голодные игры».

«Одиннадцать друзей Оушена» — ремейк одноименного фильма 1960 года. Картина появилась на большом экране в 2001 году и получила высокие оценки критиков. В 2004 и 2007 годах вышли продолжения — «Двенадцать друзей Оушена» и «Тринадцать друзей Оушена». Главные роли сыграли Джордж Клуни и Брэд Питт.