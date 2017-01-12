Ким Кардашьян опубликовала фото из семейного архива

Американская телезвезда Ким Кардашьян опубликовала снимки вместе со своим мужем Канье Уэстом и их двумя детьми. Знаменитость опубликовала фотографии на своей странице в соцсети Instagram.

Кардашьян начала публиковать кадры из жизни своей семьи неделю назад. Известно, что снимки сделал фотограф Эли Расселл Линнетс. Также он указал на своей странице в Instagram ссылку на сайт с видеозаписью, на которой запечатлены супруги и другие члены семьи Кардашьян.

my boys ❤️ Фото опубликовано @kimkardashian

mom Фото опубликовано @kimkardashian

my son ❤ Фото опубликовано @kimkardashian

family Фото опубликовано @kimkardashian

Некоторые фотографии набрали более четырех миллионов лайков. Всего на страницу знаменитости подписаны более 90 миллионов человек.

Ким Кардашьян прославилась участием в реалити-шоу, рассказывающих о жизни ее семьи. Канье Уэст — третий муж 36-летней телезвезды. Пара воспитывает двух детей: трехлетнюю Норт и Сейнт УэстВ прошлом она была замужем за музыкальным продюсером Деймоном Томасом и профессиональным баскетболистом Крисом Хамфри.

