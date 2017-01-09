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Ким Кардашьян раскрыла секрет новой коллекции Yeezy

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Американская телезвезда Ким Кардашьян показала одну из моделей обуви, которая войдет в новую коллекцию Yeezy — марки, основанной ее мужем, рэпером Канье Уэстом. Об этом сообщает Harper's Bazaar.

Речь идет о ботильонах на шнуровке песочного цвета и спортивных штанах с надписью Calabasas. На последних нарисованы три полоски, что является отсылкой к традиционной символике adidas.

Никаких комментариев Кардашьян не дала. Ожидается, что новая коллекция будет представлена на Неделе моды в Нью-Йорке этой зимой.

Карьеру дизайнера Уэст начал в 2015 году с сотрудничества с adidas Originals. Он выпустил уже несколько коллекций одежды и обуви. Последняя была представлена в начале сентября 2016 года в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

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