Французская газета опубликовала показания Кардашьян об ограблении

Преступники, ограбившие телезвезду Ким Кардашьян в парижском отеле, были одеты в полицейскую форму. Об этом сообщает французская газета Journal du Dimanche, получившая доступ к стенограмме показаний звезды.

Полицейский отчет, заполненный почти сразу после преступления, начинается с данных потерпевшей — имя, дата рождения, адрес. В строке с координатами для связи указано, что ее телефон украден, звонить нужно телохранителю.

Кардашьян не уточнила, как именно злоумышленники попали в номер. «Я услышала шум у двери, похожий на шаги. Я крикнула "Кто там?", но никто не ответил. В 2:56 я позвонила телохранителю (...) Через раздвижную дверь было видно двух человек, с ними был связанный портье гостиницы. Оба были в капюшонах, один из них — в лыжной маске, у него были фуражка и китель с надписью "Полиция". У второго тоже была полицейская форма, но маски на нем не было», — рассказала Кардашьян.

Материалы по теме Старики-разбойники Выслежена банда преступников-пенсионеров, ограбивших Ким Кардашьян

По словам звезды, оба грабителя имели европейскую внешность. Тот, что в лыжной маске говорил с сильным французским акцентом. Именно он, угрожая пистолетом, выяснял, где лежат ценные вещи.

Забрав украшения и два телефона, преступники связали звезду, одетую лишь в халат, скотчем и проводами и затолкали в ванную. Вскоре после их ухода потерпевшей удалось освободиться. «Думаю, они были не очень опытны», — резюмировала она.

Кардашьян оценила стоимость украденного примерно в пять миллионов долларов — она подчеркнула, что преступники не взяли деньги, только вещи. На вопрос, сможет ли она опознать злоумышленников, ответила неуверенно.

В конце разговора с полицейским потерпевшая заявила, что хочет как можно скорее улететь в США к своим детям, и личный воздушный борт уже ждет ее в аэропорту.

Номер телезвезды в парижской гостинице No Address (отель, постояльцы которого — преимущественно звезды, желающие избежать лишнего внимания) был ограблен в ночь на 3 октября. 10 января полиции удалось выйти на след преступников, было задержано более десятка человек, в том числе французский водитель знаменитости. Два дня спустя стало известно, что они начали давать признательные показания.

Некоторые издания, в частности Gizmodo, обвинили Кардашьян в имитации ограбления ради пиара: журналистам показалось странным, что звезда осталась без охраны, хотя на всех фото за ней неотступно следует телохранитель. Кроме того, версии преступления разнятся — в частности, сумма ущерба варьируется от пяти до 11 миллионов долларов.