Рукописный текст песни The Beatles продали за 910 тысяч долларов

Текст песни The Beatles «Hey Jude», написанный Полом Маккартни, продали на американском аукционе Julien's Auctions за 910 тысяч долларов. Об этом сообщается на странице аукциона в Twitter.

Отмечается, что рукопись была написана Маккартни черным фломастером и использовалась для записи песни на студии. Изначально лот оценивался в 160-180 тысяч долларов.

Песня «Hey Jude» была написана в 1968 году. Пол Маккартни сочинил ее, чтобы утешить сына Джона Леннона Джулиана во время развода его родителей. В 1969 году композиция была номинирована на премию «Гремми» в категориях «Запись года», «Песня года» и «Лучшее вокальное поп-исполнение дуэтом или группой».

В 2017 году на торги был выставлен диск со сделанной Полом Маккартни демо-записью песни It's For You, датированной 1964 годом. Стартовая цена лота составляла 15 тысяч фунтов стерлингов (около 20 тысяч долларов). Песня была написана Полом Маккартни и Джоном Ленноном, но не вошла в репертуар The Beatles, и ее отдали певице Силле Блэк.

