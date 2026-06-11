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20:40, 11 июня 2026Экономика

В России установили рекорд по национализации

МВД изъяло в доход государства имущество основателя «Русагро» Мошковича на 550 млрд рублей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Имущество бывшего акционера и бенефициара сельскохозяйственной и продовольственной компании, а также его соратников, изъято по иску Генпрокуратуры в пользу государства. Общая стоимость активов превышает 550 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба МВД.

В пресс-релизе имя бизнесмена не называется, но источник РИА Новости подтвердил, что речь идет о Вадиме Мошковиче и компании «Русагро». Его обвиняют в мошенничестве с ущербом более чем в 86 миллиардов рублей и даче взятки бывшему губернатору Тамбовской области. Более года миллиардер находится в СИЗО.

Общая сумма изъятий превосходит все прошлые эпизоды, в том числе национализацию аэропорта Домодедово, группы компаний «Южуралзолото» (ЮГК) и макаронного холдинга «Макфа».

«В период расследования основной фигурант выдвигал различные версии, согласно которым он не был причастен к совершенным преступлениям. Однако сотрудникам Следственного департамента МВД России удалось собрать необходимый объем доказательств и завершить предварительное следствие», — сообщили в министерстве.

Уголовное дело направлено в Замоскворецкий районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что Росимущество в третий раз не смогло продать ЮГК за 162 миллиарда рублей, поскольку желающих приобрести актив и имеющих для этого возможности не нашлось. Как отмечал глава Минфина Антон Силуанов, вырученные от продажи ЮГК средства правительство хочет потратить на решение первоочередных задач, поставленных президентом Владимиром Путиным.

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