Телеведущий в эфире шоу покормил крокодила и описал опыт словами «я чуть не обделался»

Британский телеведущий Брэдли Уолш испугался крокодила на съемках шоу

Британский телеведущий, актер и комик Брэдли Уолш испугался крокодила на съемках шоу «Брэдли Уолш и сын: Во все тяжкие с отцом» (Bradley Walsh & Son: Breaking Dad) на канале ITV. В эпизоде, попавшем в эфир, он описал опыт встречи с животным словами «я чуть не обделался», передает The Sun.

В выпуске шоу Уолш и его сын Барни получили задание покормить крокодила. Каждому из них дали палку, к которой была привязана тушка цыпленка. Первым к животному подошел сын комика: Барни протянул ему палку, и оно сразу же схватило цыпленка зубами и проглотило его. «Это безумие!» — крикнул его отец.

Когда настала очередь Уолша, он некоторое время отнекивался, но в итоге сдался и подошел к животному. Находившийся рядом с ведущим инструктор посоветовал ему встать поближе, чтобы крокодилу было удобнее есть, но тот отказался. «Ты с ума сошел! Боже!» — воскликнул комик.

В итоге Уолшу все же удалось покормить крокодила. «Я чуть не обделался», — признался он после пережитого.

Ранее сообщалось, что Уолша подожгли на глазах у его сына на съемках шоу. Ведущий надел огнеупорный костюм, чтобы не пострадать.

Шоу «Брэдли Уолш и сын: Во все тяжкие с отцом» выходит с 2019 года. В эфире проекта ведущий и его сын путешествуют по разным странам и ввязываются в авантюры.