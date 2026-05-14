20:20, 14 мая 2026

Телеведущего подожгли на глазах у его сына

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: шоу «Bradley Walsh & Son: Breaking Dad» / ITV

Британского телеведущего Брэдли Уолша подожгли на глазах у его 28-летнего сына Барни в эфире шоу «Брэдли Уолш и сын: Во все тяжкие с отцом» (Bradley Walsh & Son: Breaking Dad) на канале ITV. Об этом сообщает The Sun.

В выпуске программы Уолш надел огнеупорный костюм и лег на землю, после чего его облили горючей жидкостью и подожгли. Вскоре пламя охватило всю его одежду. Инструкторы, находившиеся рядом, оперативно потушили огонь.

Отмечается, что сын Уолша наблюдал за происходящим с обеспокоенным выражением лица. Пострадал ли ведущий в результате случившегося, не раскрывается.

Ранее Уолш возмутился ответом, который дал участник телевикторины «Погоня» (The Chase) на канале ITV Дэмиен на вопрос о самом уродливом существе в мире. Ведущий назвал выбор игрока нелепым.

Шоу «Брэдли Уолш и сын: Во все тяжкие с отцом» выходит с 2019 года. В эфире проекта Уолш и его сын путешествуют по разным странам и ввязываются в авантюры.

