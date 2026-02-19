Участник телевикторины дал нелепый ответ на вопрос и заставил ведущего открыть рот от шока

Ведущий викторины «Погоня» Уолш раскритиковал участника за неправильный ответ

Ведущий популярной британской телевикторины «Погоня» (The Chase) на канале ITV Брэдли Уолш возмутился неправильным ответом, который дал участник шоу Дэмиен на вопрос о самом уродливом существе в мире. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В эфире Уолш спросил у игрока, какое существо по кличке Дикая Штучка (Wild Thang) назвали самым уродливым в мире. Ведущий предложил Дэмиену три варианта ответа: собака, кошка и младенец.

Участник предположил, что это может быть младенец. «Я не помню [ответ], но в соцсетях я видел много видео с уродливыми детьми», — добавил Дэмиен. Его слова заставили ведущего открыть рот от шока. «Вау!» — воскликнул Уолш. После этого он раскритиковал ответ, назвав его нелепым, и добавил, что кличка Дикая Штучка на самом деле принадлежит собаке.

Ранее сообщалось, что Уолш в шутку захотел вызвать полицию в студию «Погони». Ведущий удивился ответу на вопрос о блюде, в котором, согласно требованию американских властей, должно быть не менее 35 процентов мяса и не более 50 процентов хлеба.

Дикая Штучка — это лохматый пекинес с высунутым языком. Животное было признано самой уродливой собакой в 2024 году. Конкурс проходил в штате Калифорния, США.