Участник телевикторины дал нелепый ответ на вопрос и заставил ведущего открыть рот от шока

Ведущий популярной британской телевикторины «Погоня» (The Chase) на канале ITV Брэдли Уолш возмутился неправильным ответом, который дал участник шоу Дэмиен на вопрос о самом уродливом существе в мире. Об этом сообщает издание Daily Mail.
В эфире Уолш спросил у игрока, какое существо по кличке Дикая Штучка (Wild Thang) назвали самым уродливым в мире. Ведущий предложил Дэмиену три варианта ответа: собака, кошка и младенец.
Участник предположил, что это может быть младенец. «Я не помню [ответ], но в соцсетях я видел много видео с уродливыми детьми», — добавил Дэмиен. Его слова заставили ведущего открыть рот от шока. «Вау!» — воскликнул Уолш. После этого он раскритиковал ответ, назвав его нелепым, и добавил, что кличка Дикая Штучка на самом деле принадлежит собаке.
Ранее сообщалось, что Уолш в шутку захотел вызвать полицию в студию «Погони». Ведущий удивился ответу на вопрос о блюде, в котором, согласно требованию американских властей, должно быть не менее 35 процентов мяса и не более 50 процентов хлеба.
Дикая Штучка — это лохматый пекинес с высунутым языком. Животное было признано самой уродливой собакой в 2024 году. Конкурс проходил в штате Калифорния, США.