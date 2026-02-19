Российский спортсмен завоевал первую медаль на Олимпиаде

16:34, 19 февраля 2026Интернет и СМИ

Участник телевикторины дал нелепый ответ на вопрос и заставил ведущего открыть рот от шока

Ведущий викторины «Погоня» Уолш раскритиковал участника за неправильный ответ
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: ITV

Ведущий популярной британской телевикторины «Погоня» (The Chase) на канале ITV Брэдли Уолш возмутился неправильным ответом, который дал участник шоу Дэмиен на вопрос о самом уродливом существе в мире. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В эфире Уолш спросил у игрока, какое существо по кличке Дикая Штучка (Wild Thang) назвали самым уродливым в мире. Ведущий предложил Дэмиену три варианта ответа: собака, кошка и младенец.

Участник предположил, что это может быть младенец. «Я не помню [ответ], но в соцсетях я видел много видео с уродливыми детьми», — добавил Дэмиен. Его слова заставили ведущего открыть рот от шока. «Вау!» — воскликнул Уолш. После этого он раскритиковал ответ, назвав его нелепым, и добавил, что кличка Дикая Штучка на самом деле принадлежит собаке.

Ранее сообщалось, что Уолш в шутку захотел вызвать полицию в студию «Погони». Ведущий удивился ответу на вопрос о блюде, в котором, согласно требованию американских властей, должно быть не менее 35 процентов мяса и не более 50 процентов хлеба.

Дикая Штучка — это лохматый пекинес с высунутым языком. Животное было признано самой уродливой собакой в 2024 году. Конкурс проходил в штате Калифорния, США.

