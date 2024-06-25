Выбрана самая уродливая в мире собака

Самую уродливую собаку 2024 года выбрали в Калифорнии

В штате Калифорния, США, лохматого пекинеса с высунутым языком по кличке Дикая Штучка (Wild Thang) сочли самой уродливой в мире собакой. Об этом пишет People.

Восьмилетний пекинес участвовал в конкурсе уже четыре раза, но только в 2024 году его выбрали победителем. Теперь хозяйка пса получит выигрыш в размере 5000 долларов (436,8 тысячи рублей). В пресс-релизе калифорнийской ярмарки Сонома-Марин, которая проводит состязание, Дикую Штучку назвали счастливым «очаровадцем».

Будучи щенком и живя в приюте, Дикая Штучка переболел чумой собак: его зубы перестали расти, поэтому у него всегда высунут язык. Тяжелая болезнь также привела к тому, что правую переднюю лапу пекинеса парализовало в согнутом положении — так, будто собака «гребет». Хозяйка Дикой Штучки считает, что история ее собаки может продемонстрировать другим владельцам важность вакцинации их питомцев.

Конкурс самых уродливых собак проводится в калифорнийском городе Петалума с 1971 года. Его цель — показать, что истинная красота питомцев определяется не их соответствием стандартам, а той любовью и радостью, которые они приносят своим хозяевам. Для регистрации на конкурс желающим необходимо заполнить анкету, прикрепить фотографию собаки и небольшой рассказ о ней. Помимо этого, владелец животного должен приложить информацию о сделанных питомцу прививках. Победителей выбирает специальное жюри.

Ранее сообщалось, что в 2023 году самой уродливой собакой в мире назвали китайскую хохлатую собаку с деформированными задними лапами. Раньше питомец ходил на передних лапах, но с возрастом начал уставать, поэтому ему сделали специальную тележку для передвижения.

