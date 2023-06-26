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18:44, 26 июня 2023Из жизни

Лысая собака с вывернутыми задом наперед лапами признана самой уродливой в мире

Самой уродливой собакой в мире признали пса из США по кличке Скутер

Фото: Noah Berger / AP

Китайская хохлатая собака с деформированными задними лапами названа победительницей в ежегодном конкурсе на самую уродливую собаку в мире, который проводится в рамках ярмарки Сонома-Марин в американском городе Петалума, штат Калифорния. Об этом сообщает Today.

Лысый семилетний пес по кличке Скутер был признан победителем и стал обладателем титула Самой уродливой собаки в мире. Животное родилось с вывернутыми задом наперед задними лапами. Заводчик собирался усыпить его, но благодаря заботе волонтеров из организации по спасению животных сейчас Скутер находится в безопасности. Его приютил мужчина, у которого пес прожил семь лет. Когда владелец больше не смог содержать питомца, собаку приютила член организации Линда Элмквист. Теперь Скутер живет с ней в городе Тусон, штат Аризона.

С рождения Скутер ходил на передних лапах. С возрастом он стал быстро уставать. Тогда для передвижения ему сделали специальную тележку. По словам Элмквист, если не считать проблемы с лапами, в остальном Скутер похож на любую другую собаку и любит брауншвейгские колбаски. Хозяйка считает победу питомца абсолютно заслуженной.

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Конкурс на самую уродливую собаку в мире проводится почти 50 лет. Он проходит в рамках кампании, призванной отмечать несовершенства, которые делают всех собак особенными и уникальными. Многие участники конкурса были спасены из приютов для животных. Организаторы мероприятия подчеркивают, что цель соревнования состоит не в том, чтобы посмеяться над некрасивыми собаками, а в том, чтобы продемонстрировать миру, что эти животные на самом деле прекрасны. Для регистрации на конкурс желающим необходимо заполнить анкету с фотографией и небольшим рассказом о собаке. Помимо этого, владелец животного должен приложить информацию о сделанных питомцу прививках.

В 2022 году победителем конкурса стал метис китайской хохлатой собаки и чихуахуа по кличке Мистер Счастливое Лицо (Mr. Happy Face).

Ранее самой уродливой собакой в Великобритании признали метиса мопса и китайской хохлатой собаки по кличке Пегги. За победу в конкурсе она получила купон на услуги эксклюзивного спа для собак, а также фотосессию и портрет на холсте.

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    Алиса Дмитриева
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