Пожилой чихуахуа победил мутанта без волос и стал самой уродливой собакой мира

NDTV: самой уродливой собакой в мире стал чихуахуа по кличке Мистер Счастливое Лицо

В конкурсе на самую уродливую собаку в мире, который проводится на ярмарке Сонома-Марин в американском штате Калифорния, победил пожилой метис породы чихуахуа по кличке Мистер Счастливое Лицо (Mr. Happy Face). Об этом сообщает NDTV.

Псу, который стал новым обладателем титула, 17 лет. Он страдает от опухолей и неврологических заболеваний, ему требуются памперсы, он не может стоять на лапах или ходить, а его голова постоянно наклонена. Когда Мистеру Счастливое Лицо хорошо, он издает звуки, напоминающие рев дизельного мотора.

Внешность чихуахуа поразила судей конкурса. Мистер Счастливое Лицо сумел впечатлить их сильнее, чем остальные участники конкурса, среди которых была собака, похожая на гиену, пес с головой гориллы и «мутант» без зубов и волос.

Хозяйка чихуахуа Дженеда Бенелли рассказала, что нашла его в приюте в августе 2021 года. По ее словам, собаку, которую она хотела взять первоначально, успели отдать кому-то еще. Взамен женщине предложили другого пса — старого и больного Мистера Счастливое Лицо. «Сотрудники приюта пытались подготовить меня к тому, что я увижу, — пояснила она. — А я увидела существо преклонного возраста, которому нужен был еще один шанс и которое заслуживало любви».

Ветеринар сообщил новой владелице Мистера Счастливое Лицо, что из-за опухолей и различных проблем со здоровьем собака проживет всего несколько недель и точно не больше месяца. «Любовь, доброта и поцелуи помогли ему прожить дольше, чем мы ожидали», — подчеркнула Бенелли.

Мистер Счастливое Лицо и его хозяйка получили приз в размере 1,5 тысячи долларов (80,5 тысячи рублей) и поездку в Нью-Йорк. Конкурс на самую уродливую собаку проводится уже около 50 лет. Соревнование прошло в очередной раз после двухлетнего перерыва, связанного с пандемией COVID-19.

Ранее в американском городе Петалума, штат Калифорния, назвали самую уродливую собаку в мире. Победителем стал пучеглазый беспородный пес по кличке Разбойник-Бродяга (Scamp the Tramp).