Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Пожилой чихуахуа победил мутанта без волос и стал самой уродливой собакой мира

NDTV: самой уродливой собакой в мире стал чихуахуа по кличке Мистер Счастливое Лицо

Фото: Nathan Frandino / Reuters

В конкурсе на самую уродливую собаку в мире, который проводится на ярмарке Сонома-Марин в американском штате Калифорния, победил пожилой метис породы чихуахуа по кличке Мистер Счастливое Лицо (Mr. Happy Face). Об этом сообщает NDTV.

Псу, который стал новым обладателем титула, 17 лет. Он страдает от опухолей и неврологических заболеваний, ему требуются памперсы, он не может стоять на лапах или ходить, а его голова постоянно наклонена. Когда Мистеру Счастливое Лицо хорошо, он издает звуки, напоминающие рев дизельного мотора.

Внешность чихуахуа поразила судей конкурса. Мистер Счастливое Лицо сумел впечатлить их сильнее, чем остальные участники конкурса, среди которых была собака, похожая на гиену, пес с головой гориллы и «мутант» без зубов и волос.

Материалы по теме:
Мешки из клеток Зачем ученые создали гибрид свиньи и человека, а затем его умертвили
Мешки из клетокЗачем ученые создали гибрид свиньи и человека, а затем его умертвили
7 февраля 2017
Чудовища существуют Иногда звери едят людей, а не наоборот
Чудовища существуютИногда звери едят людей, а не наоборот
20 декабря 2017

Хозяйка чихуахуа Дженеда Бенелли рассказала, что нашла его в приюте в августе 2021 года. По ее словам, собаку, которую она хотела взять первоначально, успели отдать кому-то еще. Взамен женщине предложили другого пса — старого и больного Мистера Счастливое Лицо. «Сотрудники приюта пытались подготовить меня к тому, что я увижу, — пояснила она. — А я увидела существо преклонного возраста, которому нужен был еще один шанс и которое заслуживало любви».

Ветеринар сообщил новой владелице Мистера Счастливое Лицо, что из-за опухолей и различных проблем со здоровьем собака проживет всего несколько недель и точно не больше месяца. «Любовь, доброта и поцелуи помогли ему прожить дольше, чем мы ожидали», — подчеркнула Бенелли.

Мистер Счастливое Лицо и его хозяйка получили приз в размере 1,5 тысячи долларов (80,5 тысячи рублей) и поездку в Нью-Йорк. Конкурс на самую уродливую собаку проводится уже около 50 лет. Соревнование прошло в очередной раз после двухлетнего перерыва, связанного с пандемией COVID-19.

Ранее в американском городе Петалума, штат Калифорния, назвали самую уродливую собаку в мире. Победителем стал пучеглазый беспородный пес по кличке Разбойник-Бродяга (Scamp the Tramp).

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Болгария решила выслать 70 российских дипломатов
Канделаки прокомментировала попадание в санкционный список США
Лолита высмеяла жуликов и возмутилась доверчивостью людей
Президент Таджикистана оценил отношения с Россией
ЦБ европейской страны пошел на внезапный шаг для борьбы с ростом цен
Российским судам разрешили возвращать жалобы с нецензурной лексикой
США остановили следовавший из России танкер с мазутом
В Эстонии обнаружили обезьянью оспу
В Москве на четырех этажах жилого дома загорелись балконы
Диетолог предупредила об опасности лечебного голодания
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.