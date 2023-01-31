Названа самая уродливая собака Великобритании

The Mirror: самой уродливой собакой Великобритании стал метис мопса и китайской хохлатой

Метис мопса и китайской хохлатой собаки назван самой уродливой собакой в Великобритании. Об этом сообщает The Mirror.

Пятилетняя собака по кличке Пегги обогнала всех конкурентов и стала победительницей конкурса на самую уродливую собаку. Среди всех животных, чьи хозяева были убеждены, что они выглядят нелепее всего в стране, судьи сайта ParrotPrint.com выбрали именно ее.

Пегги была самой маленькой в помете щенков, появившемся от случайного скрещивания собак разных пород. Она последней обрела хозяев после того, как ее братьев и сестер разобрали в новые дома. Удача улыбнулась Пегги, когда Холли Миддлтон из графства Ист-Райдинг-оф-Йоркшир пришла посмотреть на щенка, которого никто не хотел забирать, и влюбилась в него с первого взгляда.

«Мы сразу полюбили ее, с ее огромными глазами, маленьким пучком белой шерсти и языком, который свисает на одну сторону. Мне стало жаль ее, такую лысую и с высунутым языком», — рассказала хозяйка животного. Женщина надеется, что люди пересмотрят взгляды на собак, которые из-за своих странностей остаются без хозяев. Она рассказала, что решила подать заявку на участие питомицы в конкурсе после того, как многие друзья и родственники неоднократно говорили ей, что у животного хороший шанс победить.

Пегги — абсолютно здоровая и счастливая собака, которой приходится носить свитера, чтобы не замерзнуть зимой, а летом — надевать солнцезащитный крем. «С того момента, как Пегги оказалась у нас дома, она стала любимым членом семьи. Она выросла вместе с двумя нашими сыновьями, и это самая любящая, спокойная и нежная собака, о которой можно только мечтать», — рассказала Миддлтон.

После прогулок Пегги любит отдыхать под одеялом на диване, хотя иногда ее громкий храп отвлекает хозяев от просмотра телевизора. Хотя некоторые находят необычную внешность Пегги странной и даже отталкивающей, владельцы считают, что она красива и снаружи, и в душе.

В качестве приза Пегги достался купон на услуги эксклюзивного спа для собак, а также фотосессия и портрет на холсте. «Мы все без ума от Пегги. Когда мы запустили этот конкурс, я никогда не думал, что мы найдем собаку, которая будет одновременно уродливой и милой», — заявил главный судья конкурса Мэтт Дэхен.

Конкурс уродливых собак проводится в Великобритании с 1961 года. По замыслу устроителей, он предназначен для питомцев, которые никогда не победят на обычных выставках собак, но тоже заслуживают любви и заботы. Первые места часто занимают китайские хохлатые.

Ранее сообщалось, что в конкурсе на самую уродливую собаку в мире, который проводится на ярмарке Сонома-Марин в американском штате Калифорния, победил пожилой метис породы чихуахуа по кличке Мистер Счастливое Лицо (Mr. Happy Face). Пес страдает от опухолей и неврологических заболеваний, ему требуются памперсы, он не может стоять на лапах или ходить, а его голова всегда наклонена.