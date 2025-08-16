Интернет и СМИ
Ведущий сильно удивился ответу на вопрос телевикторины и захотел вызвать полицию

Ведущий шоу «Погоня» Брэдли Уолш в шутку захотел вызвать полицию из-за вопроса
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: dailymail.co.uk

Ведущий телевикторины «Погоня» (The Chase) на канале ITV Брэдли Уолш сильно удивился ответу на один из вопросов шоу и в шутку захотел вызвать полицию. Об этом сообщает Daily Mail.

В эфире программы у участников спросили, в каком блюде, согласно требованию Министерства сельского хозяйства США, должно быть не менее 35 процентов мяса и не более 50 процентов хлеба. На выбор им предложили три варианта ответа: пицца, кебаб и сэндвич.

Один из игроков заявил, что это кебаб, но его ответ оказался неправильным. Как выяснилось, речь шла о сэндвиче. Ответ сильно удивил участников передачи и самого ведущего. «Это что, розыгрыш? Мне придется вызвать полицию сэндвичей. Не двигайтесь, ложитесь на пол», — пошутил Уолш.

Ранее сообщалось, что участница британской телеигры «Переломный момент» (Tipping Point) на канале ITV по имени Ханифа совершила унизительную ошибку при ответе на вопрос, посвященный холодной войне. Перед тем, как она допустила оплошность, героиня программы похвасталась отличным знанием истории.

