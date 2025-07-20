Похваставшаяся отличным знанием истории участница телешоу допустила унизительную ошибку

Участница Tipping Point Ханифа похвасталась отличным знанием истории и ошиблась

Участница британской телеигры «Переломный момент» (Tipping Point) на канале ITV учительница начальных классов по имени Ханифа допустила унизительную ошибку при ответе на вопрос, посвященный холодной войне. На это обратило внимание издание Daily Mail.

В эфире программы ведущий Бен Шепард предложил Ханифе ответить на вопрос из области истории. «Какой президент США объявил об окончании холодной войны на Мальтийском саммите в 1989 году?» — спросил он. В ответ учительница похвасталась отличным знанием истории, после чего заявила, что выбирает между двумя бывшими американскими лидерами — Джоном Кеннеди и Авраамом Линкольном. «Я выбираю Джона Кеннеди», — дала окончательный ответ участница шоу.

Шепард назвал ответ неправильным и уточнил, что это был Джордж Буш — старший. Он также напомнил, что Линкольн был президентом США в 1860-х годах, а Кеннеди — в 1960-х годах. «Я была далека от истины!» — воскликнула Ханифа, не скрывая своего огорчения.

Ранее сообщалось, что вопрос в телевикторине «Погоня» (The Chase) на канале ITV привел в замешательство ведущего программы Брэдли Уолша. Он сильно удивился, когда услышал ответ игроков.