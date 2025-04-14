Вопрос телевикторины привел ведущего в замешательство

Ведущий телевикторины The Chase Уолш удивился вопросу про актера Редмэйна

Вопрос про британского актера Эдди Редмэйна в телевикторине «Погоня» (The Chase) на канале ITV привел в замешательство ведущего программы Брэдли Уолша. На это обратило внимание издание Daily Mail.

В эфире передачи Уолш зачитал двум участникам вопрос: «В каком мюзикле 2012 года снялся Эдди Редмэйн?» Оба игрока дали правильный ответ, заявив, что фильм называется «Отверженные».

«Я тоже думаю, что это "Отверженные", но я не могу поверить, что он вышел более десяти лет назад. Этого не может быть. Меня пугает, как быстро летит время», — сказал ведущий, не скрывая своего удивления.

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