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02:29, 11 апреля 2025Интернет и СМИ

Известный телеведущий упал на съемках телешоу в погоне за сыром

Телеведущий Райан Сикрест упал на съемках шоу «Колесо фортуны» в погоне за сыром
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Imago / RW / Globallookpress.com

Известный американский телеведущий Райан Сикрест упал на съемках популярного игрового шоу «Колесо фортуны» в погоне за головкой сыра. Ролик с падением доступен в аккаунте шоу в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Я нашел свой новый любимый фестиваль — это Куперсхиллская сырная гонка в Великобритании, участники которой сбегают с горы за катящимся вниз сыром. Но в конце ты получаешь сыр, что может быть лучше?» — рассказал Сикрест.

После этого ведущая шоу Ванна Уайт спросила его, готов ли он попробовать погнаться за сыром в студии, на что Сикрест ответил утвердительно, сказав, что был рожден для этого. В итоге Сикрест побежал за сыром, упал, но быстро поднялся и добежал обратно до Уайт с пойманным сыром в руках. «С ним все в порядке!» — воскликнула телеведущая.

Ранее сообщалось, что известная американская актриса и телеведущая Дрю Бэрримор упала на пол после поцелуя с актером Мэттом Бомером в эфире собственного шоу. Телеведущая отметила, что это единственное романтическое внимание, которое она получает, при этом состоящий в браке Бомер отметил, что для него ситуация аналогична.

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