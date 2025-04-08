Известная телеведущая упала на пол после поцелуя в эфире шоу

Телеведущая Дрю Бэрримор упала на пол после поцелуя с актером Мэттом Бомером

Известная американская актриса и телеведущая Дрю Бэрримор упала на пол после поцелуя с актером Мэттом Бомером в эфире собственного шоу. Запись выпуска «Шоу Дрю Бэрримор» опубликована на YouTube.

В одном из недавних выпусков Бэрримор поприветствовала в студии звезд сериала «Модерн прошлого века», среди которых был Бомер. Когда актер подошел к ведущей, он спросил, стоит ли ему поцеловать ее, после чего сделал это.

«Это единственное романтическое внимание, которое мне достается», — пошутила Бэрримор. Бомер ответил, что для него ситуация аналогична, несмотря на то, что он уже долгие годы находится в браке.

Затем ведущая и актер в обнимку дошли до своих съемочных мест и телеведущая в шутку упала в ответ на поцелуй. Бомер помог ей встать, а его коллеги поиронизировали, что, вероятно, им стоит оставить их наедине друг с другом.

Ранее сообщалось, что известный британский телеведущий Гетин Джонс упал, катаясь на роликах во время комедийного благотворительного марафона в прямом эфире на телеканале «Би-би-си». Сотрудники телеканала сразу же вызвали медиков, хотя ведущий попытался продолжить эфир.