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10:21, 25 марта 2025Интернет и СМИ

Известный телеведущий упал в прямом эфире

Телеведущий Гетин Джонс упал во время прямого эфира, катаясь на коньках
Юлия Герасимова (редактор)

Кадр: BBC

Известный британский телеведущий Гетин Джонс упал, катаясь на роликах во время комедийного благотворительного марафона в прямом эфире на телеканале «Би-би-си», и получил травму. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Джонс участвовал в специальном испытании, в ходе которого ему необходимо было кататься на роликах 24 часа подряд, но потерял равновесие и сильно ударился о пол. Сотрудники телеканала сразу же вызвали медиков, хотя ведущий попытался продолжить эфир.

«Кажется, я зацепился ногой как раз о стену. Боль была ужасная. Обычно падаешь в то место, которое болит больше всего. Как я уже сказал, было трудно встать», — отметил Джонс.

Ранее известный американский телеведущий Марк Консуэлос появился в прямом эфире с расстегнутой ширинкой. На проблему с внешним видом Консуэлоса обратила внимание соведущая Келли Рипа.

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