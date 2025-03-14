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08:00, 14 марта 2025Интернет и СМИ

Известный телеведущий появился с расстегнутой ширинкой в прямом эфире

Телеведущий Марк Консуэлос вел прямой эфир с расстегнутой ширинкой
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Известный американский телеведущий Марк Консуэлос появился в прямом эфире с расстегнутой ширинкой. Об инциденте сообщает Daily Mail.

В программе «Эфир с Келли и Марком», в которой Консуэлос работает со своей супругой Келли Рипой, ведущие рассказали, каких гостей ожидать в предстоящем выпуске. Когда на телеэкране появилось изображение, за кадром послышался голос Рипы, спросившей, не заметил ли Консуэлос одной проблемы в своем внешнем виде.

«Моя ширинка все это время была расстегнута», — заявил телеведущий, когда они с Рипой снова появились в кадре. Ведущие сочли увиденное забавным. В конце выпуска они прочитали комментарии зрителей, которые заметили расстегнутую молнию на штанах ведущего.

Ранее телеведущий и комик Конан О'Брайен вспомнил, как заставил одного из своих гостей надеть подгузник. Он уточнил, что речь шла о композиторе Джеффе Ричмонде.

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