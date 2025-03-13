Популярный американский телеведущий заставил сотрудника шоу надеть подгузник

Телеведущий Конан О'Брайен заставил композитора Джеффа Ричмонда сыграть Купидона

Американский телеведущий и комик Конан О'Брайен в беседе с Эми Полер вспомнил о случае, когда заставил одного из сотрудников ток-шоу «Поздней ночью с Конаном О’Брайеном», композитора Джеффа Ричмонда, надеть подгузник. Запись интервью доступна на портале Apple Podcasts.

По воспоминанию О'Брайена, Ричмонд сыграл роль полуголого Купидона в подгузнике с крыльями и блестками на голове. Жена композитора, актриса Тина Фей, присутствовала при съемках этого эпизода. Она увидела супруга в этом образе и упрекнула телеведущего за то, какой наряд он выбрал для Ричмонда.

«Я тогда не знал, кем был Джефф (...) Когда Тина прошла мимо экрана, она сказала мне: "Это мой муж, ублюдок. Что ты с ним сделал?"» — рассмеялся комик.

Ранее Конан О'Брайен, который вел церемонию вручения кинопремии «Оскар», намекнул на сходство российского актера Юры Борисова с президентом России Владимиром Путиным. О'Брайен назвал актера «могущественным русским».