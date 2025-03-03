Ведущий «Оскара» намекнул на схожесть Юры Борисова с Путиным

Конан О'Брайен со сцены назвал актера Юру Борисова могущественным русским

Ведущий церемонии вручения главной кинопремии планеты «Оскар» Конан О'Брайен во время представления фильма «Анора», в котором сыграли российские актеры, пошутил про «могущественного русского» Юру Борисова. Об этом он заявил во время трансляции.

«Думаю, американцы рады наконец-то видеть, что кто-то может противостоять могущественному русскому», — сказал О'Брайен, вызвав бурную реакцию в зале и смех съемочной группы «Аноры».

И, хотя Конан не произносил имя президента России вслух, все эксперты сошлись во мнении, что его фраза отсылает к Владимиру Путину. Некоторые американцы в социальных сетях сочли это уколом в адрес главы США Дональда Трампа и расхожего мнения, что он не может всерьез противостоять своему российскому коллеге.

Ранее стало известно, что Юра Борисов ответил на провокационный вопрос американской журналистки.