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13:59, 3 марта 2025Культура

Юра Борисов ответил на провокационный вопрос американской журналистки

Актер Юра Борисов отказался считать себя оружием режиссера Шона Бейкера
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Российский актер Юра Борисов, который был номинирован на премию «Оскар» как лучший актер второго плана за роль в фильме «Анора», ответил на провокационный вопрос американской журналистки. На это обратило внимание издание Super.ru.

Во время беседы с артистом ведущая ABC спросила Борисова о том, что он думает о сравнении его с оружием. «Режиссер Шон Бейкер обычно говорит, что вы русский Райан Гослинг и его секретное оружие», — сказала она. В ответ на это актер заявил, что он человек. «Я не знаю, я не оружие, я человек», — сказал он.

Ранее стало известно, что Шон Бейкер установил рекорд на премии «Оскар», получив четыре статуэтки за фильм «Анора», в котором сыграли Юра Борисов, Марк Эйдельштейн и другие российские актеры.

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