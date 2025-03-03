Режиссер «Аноры» установил рекорд на премии «Оскар»

Режиссер «Аноры» Бэйкер первым в истории получил четыре «Оскара» за один фильм

Американский режиссер Шон Бэйкер установил рекорд на премии «Оскар», получив четыре статуэтки за фильм «Анора», в котором сыграли Юра Борисов, Марк Эйдельштейн и другие российские актеры. Об этом сообщает издание Variety.

На 97-й церемонии вручения премии «Оскар» Бэйкер победил в номинациях «Лучший сценарий», «Лучший монтаж», «Лучший режиссер» и «Лучший фильм». Кроме того, звезда «Аноры» Майки Мэдисон получила награду за лучшую женскую роль.

В 1954 году режиссер и продюсер Уолт Дисней также получил четыре премии «Оскар» за один вечер. В отличие от нового рекорда Бэйкера, в случае Диснея все награды были присуждены за разные картины — «Живая пустыня» («Лучший документальный фильм»), «Аляскинский эскимос» («Лучший короткометражный документальный фильм»), «Страна медведей» («Лучший короткометражный фильм»), «Гудение, свист, звон и гул» («Лучший короткометражный анимационный фильм»). В 2020-м картина «Паразиты» также победила в четырех категориях, но награда за лучший фильм на иностранном языке технически была присвоена Южной Корее, а не режиссеру Пон Джун-хо.

Ранее сообщалось, что актер Роберт Дауни — младший похвалил Юру Борисова со сцены «Оскара».