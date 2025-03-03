Роберт Дауни-младший похвалил Юру Борисова со сцены «Оскара»

Актер Роберт Дауни-младший похвалил Юру Борисова со сцены «Оскара». Видеозапись публикует Telegram-канал Mash.

«У тебя светлое будущее, ты в правильном месте», — сказал он, отметив «прорывную» роль Борисова в фильме «Анора».

Российский актер был номинирован на «Оскар» как лучший актер второго плана, но награду в итоге получил американский актер Киран Калкин за игру в картине «Настоящая боль». Кроме них, за приз в этой номинации боролись Эдвард Нортон (фильм «Боб Дилан: Никому не известный»), Гай Пирс («Бруталист») и Джереми Стронг («Ученик»).