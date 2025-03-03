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03:37, 3 марта 2025Культура

Юра Борисов остался без «Оскара»

Юра Борисов остался без «Оскара», приз достался актеру Кирану Калкину
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Юра Борисов

Юра Борисов. Фото: Mike Blake / Reuters

Российский актер Юра Борисов не получил «Оскар» как лучший актер второго плана за роль в фильме «Анора», свидетельствует трансляция церемонии вручения премии в Лос-Анджелесе.

Приз достался американскому актеру Кирану Калкину за игру в картине «Настоящая боль». Кроме них, за награду в этой номинации сражались Эдвард Нортон (фильм «Боб Дилан: Никому не известный»), Гай Пирс («Бруталист») и Джереми Стронг («Ученик»).

В фильме «Анора» американского режиссера Шона Бейкера роли исполнили несколько российских актеров: Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова.

Борисов стал первым российским номинантом на премию «Оскар» за лучшую роль второго плана. Ранее он пообещал в случае победы отдать маме статуэтку за премию «Оскар».

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