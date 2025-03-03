Актриса Майки Мэдисон получила Оскар за лучшую женскую роль

Актриса Майки Мэдисон получила Оскар за лучшую женскую роль в фильме «Анора», сообщает ABC.

«Я выросла в Лос-Анджелесе, но Голливуд всегда казался мне таким далеким, поэтому находиться здесь, стоять сегодня в этом зале, действительно невероятно», — сказала она, принимая награду.

С Мэдисон в одной номинации за приз боролись боролись Синтия Эриво за роль в фильме «Злая: Сказка о ведьме Запада», Карла София Гаскон за роль в картине «Эмилия Перес», Деми Мур, сыгравшая в фильме «Субстанция», а также Фернанда Торрес с фильмом «Я все еще здесь».