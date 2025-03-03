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06:55, 3 марта 2025Культура

Картина с российскими актерами завоевала «Оскар» в номинации «Лучший фильм»

«Анора» с российскими актерами завоевала «Оскар» в номинации «Лучший фильм»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Кадр: фильм «Анора»

Фильм американского режиссера Шона Бэйкера «Анора», в котором сыграли Марк Эйдельштейн, Юра Борисов и другие российские актеры, завоевал «Оскар» в номинации «Лучший фильм». Об этом свидетельствует трансляция церемонии вручения.

Помимо картины, за приз в этой категории боролись «Бруталист» режиссера Брэйди Корбе, «Боб Дилан: Никому не известный» Джеймса Мэнголда, «Конклав» Эдварда Бергера, «Эмилия Перес» Жака Одиара, «Дюна: Часть вторая» Дени Вильнева. В номинации также были представлены «Мальчишки из "Никеля"» Рамелла Росса, «Я все еще здесь» бразильца Уолтера Саллеса, а также «Субстанция» Корали Фаржа и «Злая: Сказка о ведьме Запада» Джона Чу.

Кроме этого, фильм получил статуэтки за лучший оригинальный сценарий и монтаж.

Ранее сообщалось, что Юра Борисов остался без «Оскара», приз достался американскому актеру Кирану Калкину («Настоящая боль»).

Фильм был номинирован в шести категориях: «Лучший фильм», «Лучшая актриса» (Майки Мэдисон), «Лучший актер второго плана» (Юра Борисов), «Лучший оригинальный сценарий», «Лучший монтаж» и «Лучший режиссер» (Шон Бэйкер).

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