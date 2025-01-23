Фильм с российскими актерами номинировали на «Оскар» в категории «Лучший фильм»

Фильм «Анора» с российскими актерами номинирован на премию «Оскар»

Фильм «Анора», в котором сыграли Марк Эйдельштейн, Юра Борисов и другие российские актеры, номинирован на премию «Оскар». Об этом сообщили в эфире YouTube-канала Американской киноакадемии.

Лента поборется за самую престижную награду в мире кинематографа в шести категориях: «Лучший фильм», «Лучшая актриса» (Майки Мэдисон), «Лучший актер второго плана» (Юра Борисов), «Лучший оригинальный сценарий», «Лучший монтаж» и «Лучший режиссер» (Шон Бэйкер).

97-я церемония вручения премии «Оскар» состоится второго марта. Актер Юра Борисов стал первым россиянином, получившим номинацию на премию Американской киноакадемии.

Ранее писатель Стивен Кинг призвал отменить «Оскар» в этом году из-за бушующих в США лесных пожаров. По его мнению, знаменитостям не следует устраивать праздник, «пока Лос-Анджелес в огне».