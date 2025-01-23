Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
17:18, 23 января 2025Культура

Фильм с российскими актерами номинировали на «Оскар» в категории «Лучший фильм»

Фильм «Анора» с российскими актерами номинирован на премию «Оскар»
Ольга Коровина

Кадр: фильм «Анора»

Фильм «Анора», в котором сыграли Марк Эйдельштейн, Юра Борисов и другие российские актеры, номинирован на премию «Оскар». Об этом сообщили в эфире YouTube-канала Американской киноакадемии.

Лента поборется за самую престижную награду в мире кинематографа в шести категориях: «Лучший фильм», «Лучшая актриса» (Майки Мэдисон), «Лучший актер второго плана» (Юра Борисов), «Лучший оригинальный сценарий», «Лучший монтаж» и «Лучший режиссер» (Шон Бэйкер).

97-я церемония вручения премии «Оскар» состоится второго марта. Актер Юра Борисов стал первым россиянином, получившим номинацию на премию Американской киноакадемии.

Ранее писатель Стивен Кинг призвал отменить «Оскар» в этом году из-за бушующих в США лесных пожаров. По его мнению, знаменитостям не следует устраивать праздник, «пока Лос-Анджелес в огне».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп заявил, что Россия «помогла США» победить во Второй мировой. Что на это ответила Москва?

      Врач рассказал о последствиях регулярного употребления полуфабрикатов

      ФСБ уличила начальника российской колонии в поборах с заключенных

      В Латвии отказались отправлять войска на Украину без гарантий безопасности НАТО

      Green Day перепели свой хит ради шутки про Илона Маска

      Российский суд ужесточил наказание экс-чиновнику по делу о взятке

      В российском городе пожаловались на разваливающиеся после недавнего капремонта дома

      Путин назвал одно из условий технологического сотрудничества с другими странами

      Сосулька пробила лобовое стекло едущего автомобиля в российском городе

      В Кремле высказались о безопасности купания в Черном море после ЧП с мазутом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше