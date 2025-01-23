Юру Борисова номинировали на «Оскар»

Актера Юру Борисова номинировали на премию «Оскар» за роль в фильме «Анора»

Российского актера Юру Борисова номинировали на премию «Оскар» за роль в фильме «Анора». Об этом сообщили в эфире YouTube-канала Американской киноакадемии.

Борисов, исполнивший роль Игоря в фильме независимого режиссера Шона Бэйкера, стал первым российским актером в истории, получившим номинацию на «Оскар» за роль второго плана. За статуэтку с ним поборются Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Гай Пирс («Бруталист»), Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа»).

Церемония вручения главной кинонаграды планеты состоится в ночь на 3 марта 2025 года.

Ранее стало известно, что гонорар Юры Борисова взлетел после «Аноры»: теперь артист просит в два раза больше денег за один съемочный день.