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16:36, 23 января 2025Культура

Юру Борисова номинировали на «Оскар»

Актера Юру Борисова номинировали на премию «Оскар» за роль в фильме «Анора»
Андрей Шеньшаков

Фото: Kate Green / Stringer / Getty images

Российского актера Юру Борисова номинировали на премию «Оскар» за роль в фильме «Анора». Об этом сообщили в эфире YouTube-канала Американской киноакадемии.

Борисов, исполнивший роль Игоря в фильме независимого режиссера Шона Бэйкера, стал первым российским актером в истории, получившим номинацию на «Оскар» за роль второго плана. За статуэтку с ним поборются Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард НортонБоб Дилан: Никому не известный»), Гай Пирс («Бруталист»), Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа»).

Церемония вручения главной кинонаграды планеты состоится в ночь на 3 марта 2025 года.

Ранее стало известно, что гонорар Юры Борисова взлетел после «Аноры»: теперь артист просит в два раза больше денег за один съемочный день.

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