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12:11, 20 января 2025Культура

Гонорар Юры Борисова взлетел после «Аноры»

Актер Юра Борисов после успеха «Аноры» поднял гонорар до 300 тысяч рублей в день
Ольга Коровина

Фото: Yara Nardi / Reuters

Российский актер Юра Борисов после успеха американского фильма «Анора» с его участием повысил свой гонорар. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда» со ссылкой на одного из кастинг-директоров.

«Он всегда выбирал роли тщательно. Сейчас его гонорар за съемочный день вырос со средних 150 тысяч рублей в два раза, до 300 тысяч. Но все очень примерно и индивидуально», — отметил источник.

По мнению кастинг-директора, такое повышение связано с востребованностью Борисова — на данный момент он является самым популярным актером страны. Также собеседник издания сообщил, что оплата артисту зависит от многих факторов.

«Каждый раз она будет разной, зависит от занятости артиста, бюджета картины, заинтересованности артиста в съемках у конкретного режиссера, продюсера, интереса к сценарию, кастинга и так далее».

Ранее стало известно, что Юра Борисов получил престижную награду за роль в фильме американского независимого режиссера Шона Бейкера.

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