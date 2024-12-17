Юра Борисов получил еще две престижные награды

Актер Юра Борисов получил награды Сан-Франциско и Торонто за роль в «Аноре»

Российский актер Юра Борисов получил еще две награды известных кинопремий за роль в «Аноре». Список лауреатов опубликовал официальный сайт кинофестиваля в канадском Торонто.

Борисов, сыгравший в картине Шона Бейкера мрачного парня Игоря, выиграл в номинации «лучшая роль второго плана, по мнению ассоциации кинокритиков Торонто», вместе с Кираном Калкиным, сыгравшим в фильме «Настоящая боль». Ранее оба актера уже разделили аналогичную победу Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса.

Также стали известны итоги кинофестиваля в Сан-Франциско. Критики отметили игру российского актера наградой за лучшую роль второго плана. Премию за лучший фильм жюри присудило «Аноре».

Ранее сообщалось, что российский актер Юра Борисов, ставший настоящей звездой триумфального проекта, получил также номинацию на одну из главных премий мира — «Золотой глобус». Он стал первым российским актером в истории, попавшим в шорт-лист.