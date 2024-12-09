Российский актер получил номинацию на «Золотой Глобус»

Актер Юра Борисов получил номинацию на «Золотой Глобус» за роль в «Аноре»

Актер Юра Борисов номинирован на престижную награду «Золотой глобус» за роль в фильме «Анора». Список претендентов на награду публикует издание Variety.

Российский артист получил номинацию в категории Лучший актер второго плана в драматическом фильме за роль Игоря в картине американского независимого режиссера Шона Бейкера. Помимо Борисова, за награду поборются голливудские звезды Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард Нортон («Никому не известный»), Гай Пирс («Бруталист»), Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа») и Дензел Вашингтон («Гладиатор 2»).

Также номинацию получила исполнительница главной роли Майки Мэддисон. В категории лучшая комедия/мюзикл картина поборется с такими хитами кинопроката, «Претенденты», «Субстанция» и «Злая». Фильм «Анора» стал триумфатором Каннского кинофестиваля, а актерам, сыгравшим роли в нашумевшей ленте, прочат борьбу за статуэтки премии «Оскар».

Ранее стало известно, что Борисов победил в соответствующей номинации другой известной премии — Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса. Вместе с ним победителем признали Кирана Калкина.