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13:45, 9 декабря 2024Культура

Русский актер получил престижную награду в США

Юра Борисов получил премию Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса за «Анору»
Андрей Шеньшаков

Фото: John Nacion / Getty Images

Актер Юра Борисов получил награду престижной премии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса. Об этом сообщает издание Variety.

Кинокритики отметили игру российского артиста в фильме «Анора», где он сыграл молчаливого русского парня Игоря. Победу в номинации «Лучший актер второго плана» Борисов разделил с Кираном Калкином, который получил премию за роль в драме «Настоящая боль».

Как отмечает издание, у обоих артистов теперь стало больше шансов на главную награду года — статуэтку кинопремии «Оскар», которую вручает американская киноакадемия. За последние 15 лет сразу несколько обладателей награды в Лос-Анджелесе стали оскаровскими лауреатами.

Ранее стало известно, что Юра Борисов снялся для известного американского издания и дал большое интервью о съемках в фильме «Анора».

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