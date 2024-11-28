Актер Юра Борисов снялся для зарубежного издания LA Times

Российский актер Юра Борисов принял участие в фотосессии для зарубежной газеты LA Times. Снимки опубликованы на сайте издания.

На одном из кадров актер позировал перед камерой в приоткрытом старинном лифте с большими зеркалами. При этом он снялся в серой свободной футболке и темно-зеленых брюках. Образ Борисова дополнили наручные часы.

В материале редактор детально рассмотрел роль артиста в фильме «Анора». Известно, что автором снимков выступил фотограф Эмиль Джон Равело.

Ранее в ноябре Юра Борисов снялся для иностранного журнала Interview. Он позировал в костюме и атласной полосатой рубашке.