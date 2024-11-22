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12:13, 22 ноября 2024Ценности

Юра Борисов снялся для иностранного журнала

Актер Юра Борисов снялся для иностранного журнала Interview
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Юра Борисов

Юра Борисов. Фото: Myles Pettengill / nterviewmagazine.com

Российский актер Юра Борисов принял участие в фотосессии для иностранного журнала Interview. Снимки опубликованы на сайте издания.

Знаменитость позировал в костюме и атласной полосатой рубашке. Известно, что автором кадров выступил американский фотограф Майлз Петтенгилл, который сотрудничал с десятком популярных компаний и мировых изданий.

В октябре Юрия Борисова номинировали на престижную американскую кинопремию «Готэм» в категории «Лучшая роль второго плана» за роль в фильме «Анора». На награду в этой номинации, помимо Борисова, претендуют известные актеры: Гай Пирс, Киран Калкин и Кэти О'Брайан.

Лауреатов премии «Готэм» 2024 года объявят 2 декабря.

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