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20:24, 29 октября 2024Культура

Российский актер получил номинацию на престижную американскую премию

Актера Борисова номинировали на американскую премию «Готэм» за роль в «Аноре»
Юра Борисов

Юра Борисов. Кадр: Кино в деталях / YouTube

Российского актера Юру Борисова номинировали на престижную американскую кинопремию «Готэм» в категории «Лучшая роль второго плана» за роль в фильме «Анора». Об этом сообщает портал IndieWire.

На награду в этой номинации, помимо Борисова, претендуют известные актеры: Гай Пирс, Киран Калкин и Кэти О'Брайан. Сама картина выдвинута на премию за «Лучший фильм», постановщик Шон Бэйкер поборется за звание «Лучший режиссер», а исполнительница роли Аноры Майки Мэдисон — «Лучшая главная роль».

Лауреатов премии «Готэм» 2024 года объявят 2 декабря.

Ранее стало известно, что еще одну российскую звезду «Аноры» западные СМИ назвали «русский Тимоти Шаламе».

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      Андрей Шеньшаков
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