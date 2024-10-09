Западные СМИ назвали российского актера новым Тимоти Шаламе

Звезду «Аноры» Марка Эйдельштейна западные СМИ назвали русским Тимоти Шаламе

Звезда фильма американского режиссера Шона Бейкера «Анора» Марк Эйдельштейн дал большое интервью изданию Vulture. В нем западные журналисты назвали российского актера «новым Тимоти Шаламе».

22-летний актер откровенно ответил на вопросы интервьюера, рассказав, среди прочего, как попал в «Анору».

«Записать видеопробы мне посоветовал Юра Борисов. Я понимал, что мой герой должен быть одет в Dior и Gucci, но у меня не было ничего такого, так что я решил записать видео голым, лежа в кровати», — сообщил Эйдельштейн.

Также журналистов Vulture поразила скромность Марка, который не согласился с тем, что после съемок в проекте стал звездой. «Я просто какой-то рандомный паренек, который каким-то образом оказался в фильме Шона Бейкера», — добавил он.

Ранее стало известно, что картина «Анора», в которой снялись Юра Борисов и Марк Эйдельштейн, получила главный приз Каннского кинофестиваля.