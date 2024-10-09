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17:35, 9 октября 2024Культура

Западные СМИ назвали российского актера новым Тимоти Шаламе

Звезду «Аноры» Марка Эйдельштейна западные СМИ назвали русским Тимоти Шаламе
Марк Эйдельштейн

Марк Эйдельштейн. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Звезда фильма американского режиссера Шона Бейкера «Анора» Марк Эйдельштейн дал большое интервью изданию Vulture. В нем западные журналисты назвали российского актера «новым Тимоти Шаламе».

22-летний актер откровенно ответил на вопросы интервьюера, рассказав, среди прочего, как попал в «Анору».

«Записать видеопробы мне посоветовал Юра Борисов. Я понимал, что мой герой должен быть одет в Dior и Gucci, но у меня не было ничего такого, так что я решил записать видео голым, лежа в кровати», — сообщил Эйдельштейн.

Также журналистов Vulture поразила скромность Марка, который не согласился с тем, что после съемок в проекте стал звездой. «Я просто какой-то рандомный паренек, который каким-то образом оказался в фильме Шона Бейкера», — добавил он.

Ранее стало известно, что картина «Анора», в которой снялись Юра Борисов и Марк Эйдельштейн, получила главный приз Каннского кинофестиваля.

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      Андрей Шеньшаков
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