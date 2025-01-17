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13:01, 17 января 2025Культура

Стивен Кинг призвал отменить «Оскар»

Писатель Стивен Кинг призвал к отмене «Оскара» из-за пожаров в Лос-Анджелесе
Ольга Коровина
Стивен Кинг

Стивен Кинг. Фото: Olivia Wong / Getty Images

Писатель Стивен Кинг призвал отменить церемонию вручения кинопремии «Оскар» из-за разрушительных пожаров в Лос-Анджелесе. Об этом он заявил в социальной сети BlueSky.

«В этом году я не буду голосовать на "Оскаре". По-моему, его нужно отменить. Никакого гламура, пока Лос-Анджелес в огне», — пояснил писатель.

Мнения подписчиков Кинга разделились. Часть фанатов не поддержали бойкот, отметив значение церемонии для местной экономики, возможность создания большого количества рабочих мест и положительное влияние на настроение жителей города, которым «нужно отвлечься».

Мощный пожар в престижном районе Пасифик Палисейдс вспыхнул утром 7 января. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что масштаб последствий от распространившегося огня гораздо хуже, чем от возможного ядерного удара. На данный момент известно, что бедствие унесло жизни 25 человек, а в округе Лос-Анджелес уничтожено более 12 000 строений.

Ранее было объявлено, что церемония вручения премии «Оскар» состоится в марте, несмотря на бушующие в США лесные пожары. При этом объявление номинантов перенесли на 23 января, также продлив срок голосования для членов Академии кинематографических искусств и наук.

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