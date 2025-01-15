Раскрыта судьба церемонии «Оскар» на фоне пожаров в США

Церемония вручения премии «Оскар» состоится, несмотря на пожары в США

Церемония вручения премии «Оскар» состоится, несмотря на бушующие в США лесные пожары. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По словам источника из американской киноакадемии, возможность отмены мероприятия не рассматривается.

Ранее сообщалось, что в Голливуде установили запрет на съемки сериалов и фильмов из-за бушующих в Калифорнии пожаров. Среди проектов, производство которых было приостановлено, оказались «Фоллаут», «Третий лишний», «Форс-мажоры: Лос-Анджелес», «Паук-Нуар», «Анатомия страсти», «Морская полиция: Спецотдел» и «Морская полиция: Начало».