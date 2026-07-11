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15:24, 11 июля 2026Бывший СССР

Украине предрекли исчезновение АЗС

Предприниматель Леушкин: На Украине вместо АЗС могут появиться топливораздаточные колонки
Мария Винар

Фото: Stringer / Reuters

Учредитель группы компаний «Прайм», предприниматель Дмитрий Леушкин предрек Украине исчезновение автозаправочных станций (АЗС). Мнением на данную тему он поделился в интервью с изданием «Политика страны».

Леушкин объяснил, что из-за ударов Вооруженных сил (ВС) России по украинской топливной инфраструктуре заправочные комплексы с магазинами и кафе могут исчезнуть. При этом вместо них, возможно, появятся небольшие пункты с топливораздаточными колонками.

«Забывайте про красоту, магазины и длинные хот-доги», — заявил эксперт.

Удары Российской армии по топливной инфраструктуре Украины начались в июне: в частности, в ночь на 30 июня по всей Украине было уничтожено 25 автозаправочных станций и несколько цистерн.

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